Жесткие волосы и наличие веснушек у человека - доминантные признаки,мягки волосы ?? отсутствие веснушек - рецессивные. Гетерозиготная женщина с мягкими волосами и веснушками выходит за мужчину с жесткими волосами и без веснушек...
Биология
Жесткие волосы и наличие веснушек у человека - доминантные признаки,мягки волосы ?? отсутствие веснушек - рецессивные. Гетерозиготная женщина с мягкими волосами и веснушками выходит за мужчину с жесткими волосами и без веснушек.Каких детей можно ожидать от этого брака?
Ответ(ы):
Гость:
А - жесткие волосы а - мягкие волосы B - веснушки b - без веснушек Отец Ааbb * мать ааВb F1 25% потомства будут с генотипом АаBb(жетские волосы и веснушки, гетерозиготы по обоим признакам), 25% с генотипом ааBb (мягкие волосы и веснушки, гетерозиготы по одному признаку), 25% с генотипом Ааbb (жесткие волосы, без веснушек, гетерозиготы по одному признаку, 25% с генотипом aabb (мягкие волосы, без веснушек, гомозиготы по обеим признакам).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сделайте сообщение об Иване Сусанине об его личности! Пожалуйста помогите! И не слишком большого объема.
Математика
Геометрия
Алгебра