Значение амебы в природе и жизни человека
Биология
Значение амебы в природе и жизни человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кормовое, например в биоценозах водоемов. амебы (дизернерийные) вызывают заболевания желудоно-кишечного тракта. раковииные амебы принимали участие в формировании меловых слоев (концентрационная функция живого вещества)
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