Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц
Биология
Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идет непосредственно растяжка мышц и во время зарядки вся энергия поступает в мышцы и это очень полезно.Что касается скелета то он становится более гибким и падает вероятность скале
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