Значение голосеменных растений для природы и человека

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Подумаем... Люди используют древесину голосеменных растений для мебели, карандашей и прочего... А вот значение голосемянных растений в природе более важно для нас, людей, оно заключается в том, что эти растения являются прародителями покрытосеменных растений, которых на сегодняшний момент куда больше, чем голосеменных. Также голосеменные растения помогают создавать почву в биоценозе, ну скажем, леса. Они предшествуют появлению лиственных растений на лесных территориях. А леса - это более чистый кислород! А значит и более долгое продолжение жизни!