Значение произведения каких двух чисел можно найти если вычислить значения выражения 300*2+20*3+2*1
Математика
Значение произведения каких двух чисел можно найти если вычислить значения выражения 300*2+20*3+2*1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600+60+2=662 662:2=331, значит произведение чисел - (331*2=662)
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