В водном растворе содержится азотная кислота массовой долей 16% и серная кислота м??ссовой долей 40%.определите молярные доли компонентов.
Химия
В водном растворе содержится азотная кислота массовой долей 16% и серная кислота м??ссовой долей 40%.определите молярные доли компонентов.
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34 долей компонентов
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