Значение слов атолл,сток?

География
Значение слов атолл,сток?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Атолл - коралловый остров, имеющий вид сплошного или разрывного кольца, окружающего лагуну. Точнее, атолл представляет собой возвышение на днеокеана, увенчанное коралловойнадстройкой, образующей риф с группойостровков, разобщённых проливами. Эти проливы соединяют океан с лагуной. Если проливов нет, то суша образует сплошное кольцо, в этом случае вода в лагуне может быть менее солёной, чем в океане. Возвышение на дне океана обычно имеет форму конуса, образованного потухшимвулканом.
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