Значение в природе и жизни человека (хлорелла)

Биология
Значение в природе и жизни человека (хлорелла)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорелла(или зеленушка.)- уникальная одноклеточная зеленая водоросль . она обитает не только в водоемах, но и в почве, и на коре деревьев. не имеет жгутиков и пассивно переносится током воды. в ее клетках содержится 50 полноценных белков, жирные масла, витамины b, c, k. существуют установки для выращивания хлореллы с целью получения дешевых кормов для сельскохозяйственных животных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длинна прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Чему равна площадь данного прямоу??ольника,если его ширина на 8 см меньше длины?
Ответить
Математика
За 40 секунд заяц пробежал 120 м. Сколько метров он пробежит за 5 минут?
Ответить
Обществознание
Помогите, пожалуйста. Очень нужно. Вопрос:"Почему есть Закон "О защите прав потре??ителей", но нет закона о правах производителей (продавцов)?
Ответить
Математика
У хозяйки был круглый торт с розочками из крема. Она разрезала его на части так, чт??бы в каждой части была одна розочка. Всего она сделала три пря...
Ответить
Математика
Решите номера 6,7,8, 7 класс, алгебра
Ответить