Значение в природе и жизни человека (хлорелла)

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Хорелла(или зеленушка.)- уникальная одноклеточная зеленая водоросль . она обитает не только в водоемах, но и в почве, и на коре деревьев. не имеет жгутиков и пассивно переносится током воды. в ее клетках содержится 50 полноценных белков, жирные масла, витамины b, c, k. существуют установки для выращивания хлореллы с целью получения дешевых кормов для сельскохозяйственных животных.