Знайдіть відповідь до прикладу: поле+міст+ліс+вишня+лілія= а) політ; б) місто; в) тіс??о; г) піспя; д) листя.

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Знайдіть відповідь до прикладу: поле+міст+ліс+вишня+лілія= а) політ; б) місто; в) тіс??о; г) піспя; д) листя.
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