...+...=ZnCl2+h2 восстановите левую часть
Химия
...+...=ZnCl2+h2 восстановите левую часть
Ответ(ы):
Гость:
HCl2+Zn=ZnCl2+H2 ось так
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