Помогите вставить,на ваш выбор! Что из того, что любят делать Хелен, Майк, и их друз??я, умеете или не умеете делать вы? 1)ride a bicycle 2)swi 3)swim 4)fish 5)skate 6)ski 7)skateboard 8)roller-skate 9)play the piano ...
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Помогите вставить,на ваш выбор! Что из того, что любят делать Хелен, Майк, и их друз??я, умеете или не умеете делать вы? 1)ride a bicycle 2)swi 3)swim 4)fish 5)skate 6)ski 7)skateboard 8)roller-skate 9)play the piano __________________________________________________________ ..............can................I can ...................too............cannot...........And i cannot...................can.........But i cannot.....................................
Ответ(ы):
Гость:
Непонятно задание прости
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