Зона арктических пустынь рисунрк

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Зона арктических пустынь находится на самой северной окраине Азии и Северной Америки, включая все острова в Арктическом бассейне, которые входят в предел полярного географического пояса. Климат - арктический, с долгой и суровой зимой, лето - короткое и холодное. Сезонов не существует. Во время полярной ночи – зима, а полярным днем – лето. Средние температуры - -10 до -35°, опускается до -50°. Летом - от 0°до +5°. Осадков мало (200-300 мм за год).