Звать,налить,брать,прясть,позвать,гнать,ждать,красть,начать,ожить,понять,принять.Образовать все формы прош вр глаголов и поставить в них ударение. Например:Она звала,он звал,они звали
Русский язык
Звать,налить,брать,прясть,позвать,гнать,ждать,красть,начать,ожить,понять,принять.Образовать все формы прош вр глаголов и поставить в них ударение. Например:Она звала,он звал,они звали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗвалА, звАл, звАли, звАло, нАлил или налИл, налилА, нАлило или налИло, нАлили или налИли, брАл, бралА, брАли, брАло, прЯл, прялА или прЯла, прЯло, прЯли, позвАл, позвалА, позвАло, позвАли, гнАл, гналА, гнАло, гнАли, ждАл, ждАли, ждАло, ждалА, крАл, кралА, крАли, крАло, нАчал, нАчало, началА, нАчали, Ожил, ожилА, Ожило, Ожили, пОнял, пОняли, понялА, пОняло, прИнял, прИняло, прИняли, принялА.
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