Звука буквенный разбор слово друг

Гость: Гость:

Друг- 1 слог, 1 гласный, 3 согласного {д р у к} ( д )- согласный, звонкий, твёрдый. ( р )- согласный, звонкий, твёрдый. ( у )- гласный, ударный. ( к )- согласный, глухой, твёрдый. --------------------------------------------------------------------- 4 буквы, 4 звука.