Звуко-буквенний аналіз слова Бразилія

Гость: Гость:

Б [б] согл., звонк., твёрд., р [р] согл., звонк., твёрд. а [о] гласн., безудар. з [з] согл., звонк., мягк. и [и] гласн., ударный. л [л] согл., мягк., звонк. и [и] гласн., безудар. я [йа] гласн., безудар. --------------------------------- Бразилия- 8 букв, 9 звуков.