Звуко буквенный разбор слова ёлке
Русский язык
Звуко буквенный разбор слова ёлке
Ответ(ы):
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(йолке) ё-(й)-согл.зв.(н)мяг.(н) -(о)-гласная ударная л-(л)-согл.зв.(н)тв.(п)сонорн. к-(к)-согл.гл.(п)мяг.(п) е-(е)-глас.безударная 4буквы.5звуков
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