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Звукобуквенний аналіз слова сяяло
Українська мова
Звукобуквенний аналіз слова сяяло
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Ответ(ы):
Гость:
Сяяло-5 букв,6 звуків =*=*-*
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