Как составить уравнение Стол и 6 стульев стоят 848 литов. Стул на 8 литов дешевле,че?? стол. Сколько стоит стул и сколько стол?

Математика

Как составить уравнение Стол и 6 стульев стоят 848 литов. Стул на 8 литов дешевле,че?? стол. Сколько стоит стул и сколько стол?

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