Как составить уравнение Стол и 6 стульев стоят 848 литов. Стул на 8 литов дешевле,че?? стол. Сколько стоит стул и сколько стол?
Математика
Как составить уравнение Стол и 6 стульев стоят 848 литов. Стул на 8 литов дешевле,че?? стол. Сколько стоит стул и сколько стол?
Ответ(ы):
Гость:
848-8=840 840/7=120 литов стоит стул 120+8=128 литов стоит стол
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