Составьте 2 предложения с словосочетаниями
Русский язык
Составьте 2 предложения с словосочетаниями
Ответ(ы):
Гость:
1.Бабушка варит гороховый суп.Словосочетание; варит суп. 2.Отдыхать на море просто чудо. Словосочетание; отдыхать на море
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