Помогите пожалуйста выписать любое четверостишие и выписать предлоги и союзы производные и простые
Русский язык
Помогите пожалуйста выписать любое четверостишие и выписать предлоги и союзы производные и простые
Ответ(ы):
Гость:
Напиши сама четверостишие, а разобрать я помогу
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