Дайте характеристику первому предложению. Выпишите из него все словосочетания с ??опросами. Подчеркните второстепенные члены. 1. Морозная изморозь расписывает свои узоры на стеклах окон. 2. Морозная изморозь наконец расписала...

Русский язык

Дайте характеристику первому предложению. Выпишите из него все словосочетания с ??опросами. Подчеркните второстепенные члены. 1. Морозная изморозь расписывает свои узоры на стеклах окон. 2. Морозная изморозь наконец расписала узорами стёкла окон и уступила место дневному солнцу. 3. Морозная изморозь сковала узорами все кругом стёкла окон фонари тротуары и даже меховые шапки и воротники прохожих.

Автор: Гость