Дайте характеристику первому предложению. Выпишите из него все словосочетания с ??опросами. Подчеркните второстепенные члены. 1. Морозная изморозь расписывает свои узоры на стеклах окон. 2. Морозная изморозь наконец расписала...
Русский язык
Дайте характеристику первому предложению. Выпишите из него все словосочетания с ??опросами. Подчеркните второстепенные члены. 1. Морозная изморозь расписывает свои узоры на стеклах окон. 2. Морозная изморозь наконец расписала узорами стёкла окон и уступила место дневному солнцу. 3. Морозная изморозь сковала узорами все кругом стёкла окон фонари тротуары и даже меховые шапки и воротники прохожих.
Ответ(ы):
Гость:
1. простое П. Изморозь расписывает - грамматическая основа. Морозная, свои - определения, узоры - дополнение, на стеклах - обстоятельство места, окон - дополнение. Изморозь, главное слово. - какая? морозная. расписывает, главное слово. - -что? узоры. узоры, главное слово. - чьи? свои. расписывает, главное слово. - на чем? на стеклах. на стеклах, главное слово. - чего? окон.
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