В каких направлениях шла эволюция систем органов размножения?

Биология
В каких направлениях шла эволюция систем органов размножения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От внутреннего оплодотворения к наружному, т. е. появление наружных органов оплодотворения
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