Translate the sentences: 1)Где вы родились? 2)Нас пригласили на концерт вчера.
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Translate the sentences: 1)Где вы родились? 2)Нас пригласили на концерт вчера.
Ответ(ы):
Гость:
Where are you born? We have invited to the concert yesterday
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