Составь уравнение и реши задачу.Со склада в магазины вывезли 879 швейных машин.После этого на складе осталось 16 рядов швейных машин,по 42 в каждом.СкОЛЬКО ВСЕГО ШВЕЙНЫХ МАШИН БЫЛО НА СКЛАДЕ?Составить Уравнение и Решить Задачу.
Математика
Составь уравнение и реши задачу.Со склада в магазины вывезли 879 швейных машин.После этого на складе осталось 16 рядов швейных машин,по 42 в каждом.СкОЛЬКО ВСЕГО ШВЕЙНЫХ МАШИН БЫЛО НА СКЛАДЕ?Составить Уравнение и Решить Задачу.
Ответ(ы):
Гость:
Х-(16*42)=879 Х=879+(16*42) Х=1551 1551-(16*42)=879 879 =879
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