Составь уравнение и реши задачу.Со склада в магазины вывезли 879 швейных машин.После этого на складе осталось 16 рядов швейных машин,по 42 в каждом.СкОЛЬКО ВСЕГО ШВЕЙНЫХ МАШИН БЫЛО НА СКЛАДЕ?Составить Уравнение и Решить Задачу.

Математика

Составь уравнение и реши задачу.Со склада в магазины вывезли 879 швейных машин.После этого на складе осталось 16 рядов швейных машин,по 42 в каждом.СкОЛЬКО ВСЕГО ШВЕЙНЫХ МАШИН БЫЛО НА СКЛАДЕ?Составить Уравнение и Решить Задачу.

Автор: Гость