Розв'яжіть ситуацію: 15-річний Микола перебував у стані сильного алкогольного сп'??ніння,висловлювався нецензурно. Чи здійснив Микола правопорушення?Чи підлягає він юридичній відповідальності?Якщо так,то в якому нормативно-пр...

Право

Розв'яжіть ситуацію: 15-річний Микола перебував у стані сильного алкогольного сп'??ніння,висловлювався нецензурно. Чи здійснив Микола правопорушення?Чи підлягає він юридичній відповідальності?Якщо так,то в якому нормативно-правовому акті можна знайти санкцію за здійснення цього правопорушення?Хто буде притягнений до відповідальності?

Автор: Гость