Розв'яжіть ситуацію: 15-річний Микола перебував у стані сильного алкогольного сп'??ніння,висловлювався нецензурно. Чи здійснив Микола правопорушення?Чи підлягає він юридичній відповідальності?Якщо так,то в якому нормативно-пр...
Право
Розв'яжіть ситуацію: 15-річний Микола перебував у стані сильного алкогольного сп'??ніння,висловлювався нецензурно. Чи здійснив Микола правопорушення?Чи підлягає він юридичній відповідальності?Якщо так,то в якому нормативно-правовому акті можна знайти санкцію за здійснення цього правопорушення?Хто буде притягнений до відповідальності?
Ответ(ы):
Гость:
Какая статья относится к политическому праву социальному и культурному праву? ПОПРОСИ БОЛЬШЕ ОБЪЯСНЕНИЙ СЛЕДИТЬ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ!
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