В народе существует легенда,которая гласит о том,что папоротник цветёт лишь раз в год,а именно в ночь на Ивана Купалу.Только цветок папоротника поможет открыть любые замки и запоры,а также обнаруживать клады,спрятанные в земле....

Биология

В народе существует легенда,которая гласит о том,что папоротник цветёт лишь раз в год,а именно в ночь на Ивана Купалу.Только цветок папоротника поможет открыть любые замки и запоры,а также обнаруживать клады,спрятанные в земле.Правда это или вымысел? Обоснуйте.

Автор: Гость