В народе существует легенда,которая гласит о том,что папоротник цветёт лишь раз в год,а именно в ночь на Ивана Купалу.Только цветок папоротника поможет открыть любые замки и запоры,а также обнаруживать клады,спрятанные в земле....
Биология
В народе существует легенда,которая гласит о том,что папоротник цветёт лишь раз в год,а именно в ночь на Ивана Купалу.Только цветок папоротника поможет открыть любые замки и запоры,а также обнаруживать клады,спрятанные в земле.Правда это или вымысел? Обоснуйте.
Ответ(ы):
Гость:
Конечно это вымысел, так как папоротник не может иметь цветков это споровое растение. Данная легенда берет своено начало благодаря попоротнику -ужовник, у которого молодые листья скоучены в виде бутона, отсюда и пошла эта легенда.
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