Помогите! Умоляю вас! Сколько моль оксида Al образуется при сгорании 2,7 г Al, если М ( Al ) = 27г / моль Пожалуйста помогите

Химия
Помогите! Умоляю вас! Сколько моль оксида Al образуется при сгорании 2,7 г Al, если М ( Al ) = 27г / моль Пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(Al) = 2,7г Найти: n(Al)-? Решение: 4Al + 3О2= 2Al2O3 n(Al) = m/M = 2,7г/27г/моль = 0,1 моль По уравнению реакции: 2n(Al2O3) = 4n(Al),   n(Al2O3) = 2n(Al)n(Al2O3) = 1/2 = 0,05моль

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