Помогите! Умоляю вас! Сколько моль оксида Al образуется при сгорании 2,7 г Al, если М ( Al ) = 27г / моль Пожалуйста помогите

Химия

Помогите! Умоляю вас! Сколько моль оксида Al образуется при сгорании 2,7 г Al, если М ( Al ) = 27г / моль Пожалуйста помогите

Автор: Гость