Чем отличаются лебеди от других птиц? Допустим характером, но не цветом
Литература
Чем отличаются лебеди от других птиц? Допустим характером, но не цветом
Ответ(ы):
Гость:
Когда их любимая умирает они взмывают вверх и бросаются оттуда камнем (то есть тоже умирают).
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