Задача: Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Первый ехал со скоростью 200 м/мин, а второй проезжал в минуту на 20 м меньше. Всадники встретились через 50 мин. Найди расстояние между посёлками.
Математика
Задача: Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Первый ехал со скоростью 200 м/мин, а второй проезжал в минуту на 20 м меньше. Всадники встретились через 50 мин. Найди расстояние между посёлками.
Ответ(ы):
Гость:
1) 200-20=180(м/мин) скорость второго всадника 2) 200×50=10.000 (м)проедит первый всадник 3)180×50=9.000 (м)проедит второй всадник 4)10.000+9.000=19000(м)-расстояние между поселками
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