Электролиз расплава cu( no3 )2
Химия
Электролиз расплава cu( no3 )2
Ответ(ы):
Гость:
Cu(NO3)2->Cu+ 2NO2+O2 катод :Cu(+2) +2e = Cu(0) анод: 2NO3(-) -2e= 2NO2(0) +O2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Составь уравнение и реши задачу.Со склада в магазины вывезли 879 швейных машин.После этого на складе осталось 16 рядов швейных машин,по 42 в каждом...
Право
Розв'яжіть ситуацію: 15-річний Микола перебував у стані сильного алкогольного сп'??ніння,висловлювався нецензурно. Чи здійснив Микола правопору...
Математика