Какой в клад в мировую культуру внесли древние греки? Кого вы считаете самыми выдающимися людьми древней греции?

История
Какой в клад в мировую культуру внесли древние греки? Кого вы считаете самыми выдающимися людьми древней греции?
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Великие ученые, такие как: Аристотель, Пифагор, Геродот
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