Какой в клад в мировую культуру внесли древние греки? Кого вы считаете самыми выдающимися людьми древней греции?

История

Какой в клад в мировую культуру внесли древние греки? Кого вы считаете самыми выдающимися людьми древней греции?

Автор: Гость