Гайдите в тексте все имена прилогательные: Где бодрый серп гулял и падал колос, Т??перь уж пусто всё — простор везде, — Лишь паутины тонкий волос Блестит на праздной борозде

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Гайдите в тексте все имена прилогательные: Где бодрый серп гулял и падал колос, Т??перь уж пусто всё — простор везде, — Лишь паутины тонкий волос Блестит на праздной борозде

Автор: Гость