От какого прил. НЕ образуется наречие : а) слепой б) толковый в) местный г) торопливый
Русский язык
От какого прил. НЕ образуется наречие : а) слепой б) толковый в) местный г) торопливый
Ответ(ы):
Гость:
От прилагательного местный. Нельзя сказать "местно"
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