Чему равен sin 15? Ответы: 1. корень из 2/4 *((корень из 3)+1) 2.корень из 2/4*((корень из 3)-1) 3. корень из 3/4*((корень из 2)-1) 4. корень из 3/4 ((корень из 2)+1)

Алгебра

Чему равен sin 15? Ответы: 1. корень из 2/4 *((корень из 3)+1) 2.корень из 2/4*((корень из 3)-1) 3. корень из 3/4*((корень из 2)-1) 4. корень из 3/4 ((корень из 2)+1)

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