Чему равен sin 15? Ответы: 1. корень из 2/4 *((корень из 3)+1) 2.корень из 2/4*((корень из 3)-1) 3. корень из 3/4*((корень из 2)-1) 4. корень из 3/4 ((корень из 2)+1)
Алгебра
Чему равен sin 15? Ответы: 1. корень из 2/4 *((корень из 3)+1) 2.корень из 2/4*((корень из 3)-1) 3. корень из 3/4*((корень из 2)-1) 4. корень из 3/4 ((корень из 2)+1)
Ответ(ы):
Гость:
Sin 15=sin(45-30)=sin45*cos30-cos45*sin30=корень(2)/2 * корень(3)/2 - корень(2)/2 * 1/2=корень(6)/4 - корень(2)/4=корень(2)/4 *(корень(3)-1) вариант 2
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