п мог и е решить задачу номер 9 !срочно!

Гость: Гость:

Нужно совершить 6 поездок. 1 поездка: оба мальчика подъезжают к противоположному берегу, один привозит лодку к разведчикам, а другой остается на берегу. 2 поездка: мальчик, который привез лодку, остается на этом берегу, а в лодку садится первый солдат и переправляется на другой берег.Лодка возвращается с другим мальчиком. 3 поездка: Оба мальчика переправляются через реку, один из них возвращается с лодкой. 4 поездка: Второй солдат переправляется на противоположный берег, а лодка возвращается с мальчиком. 5 поездка: повторяется 3 поездка. 6 поездка: Третий солдат переправляется на противоположный берег. Лодка возвращается с мальчиком.