Приходит весна. Все громче слышно пение птиц. Представьте что вас попросили взять интервью у одной из весенних птиц. ЧТО БЫ ВЫ У НЕЕ СПРОСИЛИ. а что бы она вам ответила. Напишите название птицы у которой будете брать интервью ....

Окружающий мир
Приходит весна. Все громче слышно пение птиц. Представьте что вас попросили взять интервью у одной из весенних птиц. ЧТО БЫ ВЫ У НЕЕ СПРОСИЛИ. а что бы она вам ответила. Напишите название птицы у которой будете брать интервью . Напишите список ваших вопросов и предполагаемых ответов выбранной вами птицы
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Гость:
Воробей. 1.Нравиться ли тебе всегда оставаться в одном городе на зиму ¿
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