Приходит весна. Все громче слышно пение птиц. Представьте что вас попросили взять интервью у одной из весенних птиц. ЧТО БЫ ВЫ У НЕЕ СПРОСИЛИ. а что бы она вам ответила. Напишите название птицы у которой будете брать интервью ....

Окружающий мир

Приходит весна. Все громче слышно пение птиц. Представьте что вас попросили взять интервью у одной из весенних птиц. ЧТО БЫ ВЫ У НЕЕ СПРОСИЛИ. а что бы она вам ответила. Напишите название птицы у которой будете брать интервью . Напишите список ваших вопросов и предполагаемых ответов выбранной вами птицы

Автор: Гость