1.Элемент,электронная формула которого 1s22s22p63s23p1 образует высший оксид, проявляющий свойства: 1)Несолеобразующего 2)Кислотного 3)Основного 4)Амфотерного 2.В атоме алюминия число свободных 3d-орбиталей равно: 1)0 2)2 3)...

Химия

1.Элемент,электронная формула которого 1s22s22p63s23p1 образует высший оксид, проявляющий свойства: 1)Несолеобразующего 2)Кислотного 3)Основного 4)Амфотерного 2.В атоме алюминия число свободных 3d-орбиталей равно: 1)0 2)2 3)5 4)3 3.Верны ли утверждения о гидроксиде алюминия? А.Гидроксид алюминия проявляет только кислотные свойства. Б. Гидроксид алюминия проявляет только основные свойства. 1)Верно А 2)Верно Б 3)Верны оба 4)Оба неверны 4.Реакции концентрированной серной кислоты с алюминием при (о.у.) соответствует: 1)2Al+6H2SO4=Al2(SO4)3 + 3SO2+6H2O 2)Не взаимодействуют 3)2Al+5H2SO4=Al2(SO4)3 + 2S+5H2O 4)2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3 + 3H2 5.При нагревании гидроксида алюминия образуются: 1) Al2O3 и H2O 2)Al и H2O 3) Al и H2 4) Al2O3 и H2 6. Веществами X и Y в схеме химической реакции Al2S3+H2O --gt; X+Y являются: 1)Al(HS)3 и H2S 2)Al(OH)3 и H2S 3)Al(OH)S и H2S 4)Al2O3 и Al(HS)3

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