Давление морской воды на некоторой глубине составляет 218кПа.Надо определить эту глубину
Физика
Давление морской воды на некоторой глубине составляет 218кПа.Надо определить эту глубину
Ответ(ы):
Гость:
Р=gph. h=P/gp. h=218000 Па/9.81*1030 Кг/м куб(плотность морской воды)=21,57 метр
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