Звукобуквенный разбор слово работать

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Звукобуквенный разбор слово работать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работать-8 букв,7 звуков.[р а б о т а т`]. Р-[р]-согласный,звонкий,твёрдый. А-[а]-гласный,безударный. Б-[б]-согласный,звонкий,твёрдый. О-[о]-гласный,ударный. Т-[т]-согласный,глухой,твёрдый. А-[а]-гласный,безударный. Т-[т`]-согласный,глухой,мягкий. Ь-[-](Не имеет звука).
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