Найдите значение выражения,используя распределительный закон умножения : 3*99+3
Математика
Найдите значение выражения,используя распределительный закон умножения : 3*99+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 99 + 3 = 3 * 100 = 300
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