Звуков звуко буквенный разбор слова капуста
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Звуков звуко буквенный разбор слова капуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/ Капуста-[к а п у с т а]-3 слога. к-[к]-согл.,глух.парн.,твёрд.,парн.; а-[а]-гласн.,безударн.; п-[п]-согл.,глух.парн.,твёрд.,парн.; у-[у]-гласн.,ударн.; с-[с]-согл.,глух.парн.,твёрд.парн.; т-[т]-согл.,глух.парн.,твёрд.парн.; а-[а]-гласн.безударн.; 7 звуков,7 букв.
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