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Астрономия
Астрономия
Какой по распространенности химический элемент во Вселенной на втором месте?
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Астрономия
Есть ли времена года на Марсе?
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Астрономия
А на какой планете дуют самые быстрые ветра?
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Астрономия
По каким причинам на небе появляется северное сияние?
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Астрономия
Почему космонавты перед полётом смотрят фильм именно "Белое солнце пустыни"?
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Астрономия
Подскажите какие у космонавтом перед полетом в космос приметы или суеверия?
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Астрономия
Фамилия человека который первым сообщил о наличии у Сатурна кольца?
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Астрономия
Можно ли ходить по кольцам Сатурна? Почему?
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Астрономия
Причина того почему слабую звезду, расположенную с яркой "по соседству", различить легче,
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Астрономия
Можете объяснить почему так получается, что самые высокие приливы бывают в полнолуние и новолуние?
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Астрономия
почему все планеты нашей системы шаровидной формы?
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Астрономия
Подскажите, что произойдет, если одна черная дыра притянет другую?
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Астрономия
Почему все спутники Земли двигаются не по окружностям, а по эллипсом?
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Астрономия
сколько времени у солнца занимает полный оборот вокруг своей оси
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Астрономия
размеры солнечной системы
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Астрономия
Чем отличается звезда от планеты?
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Астрономия
Что такое радиоастрономия?
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Астрономия
Как космонавт ориентируется в космосе?
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Астрономия
помогите с определением закона Стефана-Больцмана
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Астрономия
Принцип работы и назначение телескопа
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Астрономия
Говорят что на солнце есть пятна, но откуда они взялись?
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Астрономия
куда девается луна днем
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Астрономия
Квазар это
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Астрономия
Как рождаются звезды?
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Астрономия
что такое приливы? отчего они бывают?
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