МХК
Дописать конец слова в participec passés. 1)appr... 2)chois... 3)perd... 4)écri... 5)part... Хотя бы два,хелп ми)
Переведите на французский плиз: Маму и папу Юли зовут Елена и Александр. У моей подруги есть сестра которую зовут Соня она студентка. Мама работает учителем, папа врачом.
Даю 25 баллов!!! Помогите с переводом на французский плиз: Привет! Я хочу представить мою подругу. Её зовут Юля. Она из Москвы. Ей 11 лет. Она живёт в центре Москвы. Она русская. Она ученица. Она учится в частной школе которая называется "Премьер". Она в 5 классе. Она учит два иностранных языка: английский и французский. Она любит свою школу. Она увлекается танцами и вокалом. Она любит свою семью и домашних животных.
Помогите! Переведите с русского на французкий диалог: Д-девочка, М-мальчик -Привет (д) -Привет (м) -А у тебя есть домашнее животное?(д) -Да, у меня есть котёнок, ему 1 год.(м) -Опиши его внешность!(д) -У неё зелёные глаза, серая шёрсть и белые лапы.(м) -Наверное она миленькая!(д) -Она очень милая!(м) -Ладно, мне пора...(д) -Пока(м) -Пока(д)
Jecris les phrases. Jemploie: achetez,achete,achetent, achetons. J'....du fromage. Vous.....du jambon. Nous ....un kilo due bananes. ILS ....du lait. Подскадите пожалуйста решение.
Переведите на французский пожалуйста Азор с удовольствием съел суп. Алина дала Азору большое яблоко. Но он не посмотрел на яблоко. Собаки яблок не едят! Азор поиграл с мячиком. За деревом он нашел красивую куклу.