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Сочинение по французкому на тему: Мой дом
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Помогите что-нибудь сделать) Самое верхнее задание не надо.
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Дописать конец слова в participec passés. 1)appr... 2)chois... 3)perd... 4)écri... 5)part... Хотя бы два,хелп ми)
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ПОМОГИТЕ,ПЛАЖЛУЙСТА!СРОЧНО
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дополни следующие маленькие диалоги глаголами avoir и etre в соответствующей форме
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помогите пожалуйста, кому не сложно) (оба з.)
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перевод пж франц. яз.
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срочно !!!! помогите с 1 и 2
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3 и 4 помогите !!!! плиззззз !!!!!!
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1.2х+60=80 2.х+32=45 3.2×х=40 помвгите!14 балл
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Переведите на французский плиз: Маму и папу Юли зовут Елена и Александр. У моей подруги есть сестра которую зовут Соня она студентка. Мама работает учителем, папа врачом.
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Даю 20 балов помогите пожалуйста с заданием по французкому рабочая тетрадь 5 класс
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Даю 25 баллов!!! Помогите с переводом на французский плиз: Привет! Я хочу представить мою подругу. Её зовут Юля. Она из Москвы. Ей 11 лет. Она живёт в центре Москвы. Она русская. Она ученица. Она учится в частной школе которая называется "Премьер". Она в 5 классе. Она учит два иностранных языка: английский и французский. Она любит свою школу. Она увлекается танцами и вокалом. Она любит свою семью и домашних животных.
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помогите пожалуйста Дам 25 балов. ех 4
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Решите пожалуйста пожалуйста 2,4,6 задание заранее огромное спасибо
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Maman veut faire une tarte a la creme elle va a l.... et a la ...
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Помогите пожалуйста сделать N 8 ОЧЕНЬ СРОЧНО
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напишите текст о себе, если что меня зовут Маша и мне 10 лет :)) помогите пожалуйста
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Range les mots en trios colonnes! ПОМОГИТЕ СРОЧНО! ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!
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Помогите! Переведите с русского на французкий диалог: Д-девочка, М-мальчик -Привет (д) -Привет (м) -А у тебя есть домашнее животное?(д) -Да, у меня есть котёнок, ему 1 год.(м) -Опиши его внешность!(д) -У неё зелёные глаза, серая шёрсть и белые лапы.(м) -Наверное она миленькая!(д) -Она очень милая!(м) -Ладно, мне пора...(д) -Пока(м) -Пока(д)
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Jecris les phrases. Jemploie: achetez,achete,achetent, achetons. J'....du fromage. Vous.....du jambon. Nous ....un kilo due bananes. ILS ....du lait. Подскадите пожалуйста решение.
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37 задание пожалуйста решите ни как не могу
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30 задание решите пожалуйста заранее огромное спасибо!
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Переведите на французский пожалуйста Азор с удовольствием съел суп. Алина дала Азору большое яблоко. Но он не посмотрел на яблоко. Собаки яблок не едят! Азор поиграл с мячиком. За деревом он нашел красивую куклу.
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Продолжите это предложение 6 раз Quand j'etais petite... Время(imparfait) Надо продолжить это предложение 6 раз, рассказав что ты умел или не умел или делал когда был маленьким.(Например когда я был маленьким я не ел кашу) Пожалуйста! Срочно!
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