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Зоология
Зоология
Почему или из-за чего акулы так бояться дельфинов?
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Зоология
Почему слоны бояться мышей?
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Зоология
Какое насекомое самое сильное на планете?
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Зоология
Что произойдет со змеей если ее укусит такая же ядовитая змея
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Зоология
почему снегири прилетают зимой? что за холодолюбивые птицы
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Зоология
У животных не бывает шерсти зеленого цвета, можете объяснить почему?
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Зоология
почему кошки закапывают свои какашки?
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Зоология
Скажите почему королькам не страшны любые морозы?
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Зоология
Кого дятел боится больше всего?
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Зоология
яд какой змеи самый ядовитый?
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Зоология
какую функцию у змей выполняет язык?
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Зоология
Почему ребенок рождается зрячими, а некоторые животные, щенята например - слепыми?
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Зоология
Корова умеет спускаться по лестнице?
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Зоология
может ли закончится рыба в морях, океанах, вообще на земле
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Зоология
Какое животное самое ядовитое?
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Зоология
что носят в горбах верблюды
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Зоология
У каких животных есть «детские сады»?
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Зоология
Чем жаба отличается от лягушки?
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Зоология
У какого животного самый прочный мех?
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Зоология
Мех какого зверя самый дорогой?
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Зоология
Какая сова охотится днем?
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Зоология
Какие животные акклиматизированы в России?
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Зоология
в чем разница между кроликами и зайцами?
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Зоология
водяной дракон что это за животное?
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Зоология
как попасть в Красную Книгу?
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