0,4 (3х+1)=5,6-3 (2-0,4х)
Алгебра
0,4 (3х+1)=5,6-3 (2-0,4х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0, 4 (3х+1)=5, 6-3 (2-0, 4х) 1, 2х+0, 4=5, 6-6+1, 2х 1, 2х-1, 2х=-0, 4+5, 6-6 х=-0.8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите найти ошибку!!Срочно!Задание на фото!Номер пятый!Подскажите пожалуйста,что в решении задачи не так?Где недочет,просто в ответах в конце уч...
Українська мова
Математика
С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях ??ва поезда. Скорость одного поезда 50 км/ч, а друго 85 км/ч. Как...