Многие животные спят свернувшись калачиком, Почему?
Физика
Многие животные спят свернувшись калачиком, Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две причины. Во-первых, у большинства животных живот менее утеплен, чем спинная часть. Кстати многие хорошо утепленные животные такие как - лайки, волки и русские голубые кошки, не сворачиваются в клубок. Во-вторых, из геометрии известно, что шар является геометрической фигурой с наименьшей поверхностью при равном объеме, поэтому животное старается принять форму близкую к шару, для того чтобы уменьшить поверхность теплоотдачи.
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