Помогите плеееез Биология, 8 класс
Биология
Помогите плеееез Биология, 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тромбоциты-это форменные элементы крови.Их главная функция - свертываемость.При разрушении и склеивании тромбоцитов выделяются тромбокиназа .Необходимо,чтобы в крови были некоторые витамины(в первую очередь-витамин К и витамин В12. Под действием тромбина фибриноген плазмы крови превращается в фибрин .Они задерживают,как сеткой,как клеткой крови-в результате этого тромб,останавливающий кровотечение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях ??ва поезда. Скорость одного поезда 50 км/ч, а друго 85 км/ч. Как...
Английский язык
Раскрой скобки. поставь прилагательные в сравнительно или превосходной степени. 1) Hobbits is (old) than Roo. 2)there church is (big) than they far...