Помогите плеееез Биология, 8 класс

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Тромбоциты-это форменные элементы крови.Их главная функция - свертываемость.При разрушении и склеивании тромбоцитов выделяются тромбокиназа .Необходимо,чтобы в крови были некоторые витамины(в первую очередь-витамин К и витамин В12. Под действием тромбина фибриноген плазмы крови превращается в фибрин .Они задерживают,как сеткой,как клеткой крови-в результате этого тромб,останавливающий кровотечение.