Звуковий аналіз слова гіацинти
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Звуковий аналіз слова гіацинти
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[г][і][а][ц][и][н][т][и] 8 звуків 4 голосних, 4 приголосних
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