0,8x=96 0,7x=4,9 Нужно деление столбиком пожалуйста буду очень благодарен и спасибо заранее
Математика
0,8x=96 0,7x=4,9 Нужно деление столбиком пожалуйста буду очень благодарен и спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.8x=96 x=96\0.8 x=120 0.7x=4.9 x=4.9\0.7 x=7 Крайне извиняюсь за мой столбик!
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