0,8x=96 0,7x=4,9 Нужно деление столбиком пожалуйста буду очень благодарен и спасибо заранее

Математика

0,8x=96 0,7x=4,9 Нужно деление столбиком пожалуйста буду очень благодарен и спасибо заранее

Автор: Гость