Структура клетки и неклеточного вещества восстанавливаются и растут за счет .... о??мена; энерготраты клетки происходят при биологическом окислении органических веществ в результате ...... .
Биология
Структура клетки и неклеточного вещества восстанавливаются и растут за счет .... о??мена; энерготраты клетки происходят при биологическом окислении органических веществ в результате ...... .
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Гость:
Пластического, энергетического обмена
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